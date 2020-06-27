Михаил Ведерников — выпускникам: Используйте каждый шанс и стремитесь к большему

«Уважаемые выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы! Сегодня ваши возможности необыкновенно широки, и очень скоро вы в этом убедитесь лично. Используйте каждый шанс, который преподнесет судьба, всегда стремитесь к большему», - обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 27 июня, в день празднования общефедерального «Выпускного-2020» обратился к ученикам школ области, которые в этом году оканчивают свои учебные заведения.

«Мы делаем все для того, чтобы в Псковской области развивалась промышленность, сельское хозяйство, транспорт, туризм, медицина — все направления, где требуются молодые кадры. Сегодня как никогда нам нужны образованные профессионалы, которые готовы привносить современные подходы, работать динамично и эффективно на будущее нашей области и нашей страны. Приглашаем каждого, кто не боится вызовов, кому интересно развивать и развиваться», - сказал глава региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Будьте смелыми и уверенными, не пасуйте перед трудностями, мечтайте, ставьте перед собой амбициозные цели и вы обязательно их добьетесь», - добавил губернатор.

«В этом году исполняется 140 лет со дня рождения писателя Александра Грина, чьи «Алые паруса» дали название главному выпускному вечеру года. Он писал, что все чудеса нужно делать своими руками. Сделайте мир таким, каким вы его желаете видеть! Желаю вам успешно сдать экзамены, поступить в выбранное учебное заведение, осуществить все свои планы и мечты. Успехов вам! В добрый путь!» - резюмировал Михаил Ведерников.