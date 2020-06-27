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Общество / Здоровье

В Псковской области выбрали площадки для новой инфекционной больницы

27 июня 2020 года, 11:19

В Псковской области выбрали площадки для новой инфекционной больницы и ее отделения, которые будут построены в Пскове и Великих Луках по поручению президента. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

В Псковской области выбрали площадки для новой инфекционной больницы

Пресс-служба администрации Псковской области
На заседании рабочей группы в пятницу, 26 июня, первый заместитель губернатора Вера Емельянова доложила, что по результатам геодезических и инженерных изысканий определены площадки для размещения лечебных учреждений. В Пскове — это улица Доставалова, в Великих Луках — Октябрьский проспект. По каждому из объектов уже проведена подготовка к запуску строительно-монтажных работ.

Также проведена экспертиза медико-технического задания, которая позволила адаптировать проекты под потребности региона. Планируется, что в Пскове будет возведена инфекционная больница на 200 мест. Мощность великолукского отделения составит 100 коек.

Губернатор Михаил Ведерников напомнил про необходимость обязательного тестирования на коронавирус всех строителей, которые приедут на объект. Председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заверила, что этот вопрос уже прорабатывается с привлечением мощностей соседних регионов. 

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