В псковских муниципалитетах установят детские площадки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, проект будет реализован с помощью Фонда княгини Ольги. «К сожалению, это направление у нас не охвачено должным вниманием. Зачастую еще с советского периода стоят качели-карусели, которые иногда не просто непригодны, а опасны», — заметил губернатор в ходе встречи с главой Палкинского района Евгением Седовым, которая состоялась в пятницу, 26 июня.

На встрече также поднимались вопросы развития муниципалитета, реализации национальных проектов. Евгений Седов доложил, что работа идет по семи направлениям. Общий объем финансирования — 26 млн рублей, что сопоставимо с объемом собственных доходов района. В частности, по направлению «Жилье и городская среда» уже завершено благоустройство общественной парковой территории. На работы направлено 3,5 млн рублей. По направлению «Образование» в двух школах откроются «точки роста», сейчас в классах идут ремонтные работы.

Евгений Седов также обратился к губернатору с просьбой оказать содействие в подготовке проекта на замену сетей коммуникаций Палкинской средней школы. Глава региона пообещал, что необходимая поддержка будет оказана.

Говоря о дорожном ремонте, Евгений Седов доложил, что на двух объектах работы практически завершены. На участке дороги Рубцово-Амосово из-за отказа подрядчика от взятых обязательств будет объявлен повторный аукцион. Тем не менее нет опасности, что дорожный ремонт будет проведен со срывом сроков.

Глава региона также поинтересовался, определены ли места для трех воркаут-площадок, которые в этом году переданы в район. Глава муниципалитета заверил, что места определены и добавил, что две площадки, установленные в прошлом году, очень востребованы у молодежи.

Михаил Ведерников отметил активную роль общественников Палкинского района, в том числе и представителей территориального общественного самоуправления. Он напомнил, что в этом году на поддержку ТОСов уже выделено 10 млн рублей, принято решение о проведении второго конкурса проектов ТОС. Евгений Седов рассказал об НКО, работающих в районе, а также сообщил, что сейчас в муниципалитете 4 ТОС и все они стали победителями последнего конкурса проектов.

«Нужно развивать это направление, сотрудничать с населением. Народ у вас очень активный. Надо делать все возможное, чтобы поддерживать таких людей», — заметил Михаил Ведерников и призвал главу муниципалитета опираться в своей работе именно на неравнодушных и инициативных граждан.