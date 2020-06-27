Митрополит Тихон о поправках в Конституцию: Это поистине историческое событие

«То, что изменено и декларировано в новом тексте Конституции, – поистине историческое событие. Историческое во многих отношениях. В том числе, касающихся и духовной жизни, принципов преемственности нашей истории и традиций. И что чрезвычайно важно — независимости нашего Отечества. Казалось бы это не духовный вопрос. Но это суждение далеко не верно», – заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, комментируя поправки в Конституцию РФ, голосование по которым началось 25 июня и продлится до 1 июля. Соответствующее видеообращение распространила пресс-служба Псковской епархии.