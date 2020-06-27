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Общество

Митрополит Тихон о поправках в Конституцию: Это поистине историческое событие

27 июня 2020 года, 10:27

«То, что изменено и декларировано в новом тексте Конституции, – поистине историческое событие. Историческое во многих отношениях. В том числе, касающихся и духовной жизни, принципов преемственности нашей истории и традиций. И что чрезвычайно важно — независимости нашего Отечества. Казалось бы это не духовный вопрос. Но это суждение далеко не верно», – заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, комментируя поправки в Конституцию РФ, голосование по которым началось 25 июня и продлится до 1 июля. Соответствующее видеообращение распространила пресс-служба Псковской епархии.

Митрополит Тихон подчеркнул, что духовные проблемы рождаются, в том числе из-за неправильного устройства государства. «Войны, разруха, несправедливость в управлении – всё это порождает и гражданские, и духовные проблемы», – сказал он.

«Необычайно важно, чтобы в стране не просто понимали, а законодательно было определено, что является семьей. Казалось бы вопрос праздный. Мы все понимаем, что семья – это союз мужчины и женщины. Но к несчастью по всему миру сейчас идёт мутная, разноцветная волна, которая оспаривает это данное Богом определение», – отметил владыка.

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