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Общество

Спасатели поблагодарили Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте

26 июня 2020 года, 21:26

Все сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области поблагодарили губернатора  Михаила Ведерникова за участие в создании мурала на Рижском проспекте, 67.

Главе региона выразили благодарность за «внимание к истории службы спасения, мужеству пожарных и спасателей».

Центральное место в композиции отведено изображению сотрудника МЧС со спасенным ребенком на руках и девизу: «Предотвращение. Спасение. Помощь», что олицетворяет собой героический труд людей, которые каждый день рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность граждан.

«Кроме эстетического, мурал имеет и практическое значение, напоминает всем прохожим единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112», - говорят спасатели.


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