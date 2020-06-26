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Спорт

В Ледовый дворец поступила новая ледовозаливочная машина

26 июня 2020 года, 19:08

В Ледовый дворец  Пскова поступила первая партия специализированного спортивного оборудования в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба областной администрации.

Речь идет о современной ледозаливочной машине стоимостью почти 10 млн рублей, станках для ее заточки, а также профессиональном станке для заточки коньков.

В начале июля добавятся специализированные тренажеры для подготовки хоккеистов. В целом на обновление материально-технической базы спортивного учреждения в рамках заключенного контракта будет направлено 25 млн рублей. Планируется, что все оборудование будет введено в эксплуатацию до 1 сентября текущего года.


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