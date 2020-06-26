Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Кабинеты при сдаче ЕГЭ продезинфицируют

26 июня 2020 года, 17:00

Кабинеты, в которых школьники будут сдавать ЕГЭ, продезинфицируют до и после каждого экзамена, сообщил на заседании оперштаба 26 июня начальник областного комитета  образования Александр Седунов. 

Для сдачи ЕГЭ в регионе оборудовано 35 пунктов с 339 аудиториями. В каждой такой аудитории смогут разместиться по 9 выпускников. Их рассадят «зигзагом». Как и прежде, каждый пункт сдачи экзамена будет находиться под видеонаблюдением.

По словам Седунова, выпускники будут являться в пункты сдачи ЕГЭ по графику, чтобы избежать очередей. Каждому ученику измерят температуру. «С облизбиркомом достигнута договоренность, что оставшиеся после голосования термометры передадут образовательным учреждениям», - уточнил Седунов.

Экзамены начнутся 3 июля и  продлятся до 27 июля.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Андрей Козлов: Поправки к Конституции выверены и отработаны
В Псковской области есть резервные 750 коек для пациентов с коронавирусом
Аркадий Мурылев о заводе «Титан-Полимер»: Я впечатлен
К осени в Псковской области откроют новую инфекционную больницу
В Псковской области стартует проект по профориентации для школьников
Игорь Дитрих: Все поправки под номером один
В Псковской области ежедневно исследуют 860 проб на коронавирус
Результаты проверки в великолукской больнице будут известны на следующей неделе
В Псковской области не было официальных заявлений о нарушениях во время голосования по поправкам

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
В помощь маме и папе

Общество / Соцзащита
26 июня 13:09

В помощь маме и папе

Как маткапитал на первого ребенка изменил жизнь псковских семей
Зачем звонит колокол?

Общество / Здоровье
25 июня 23:43

Зачем звонит колокол?

Что делать, если тяжесть в груди мешает жить
Путинская больница

Общество / Здоровье
22 июня 16:07

Путинская больница

Президент поддержал инициативу строительства новой инфекционки в Пскове с филиалом в Великих Луках.