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Общество / Здоровье

В Псковской области есть резервные 750 коек для пациентов с коронавирусом

26 июня 2020 года, 16:09

В Псковской области свободно 750 коек для пациентов с коронавирусом. 

Об этом главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сообщил на заседании оперштаба 26 июня, сообщает  Псковское агентство информации.

«На мой взгляд, по всем критериям мы подходим к первому этапу снятия ограничений», - сказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

С 1 июля в Псковской области будут ослаблены ограничительные меры. В частности, разрешат работать экскурсоводам, но с ограничением численности групп, муниципальным баням и фитнесс-клубам.


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