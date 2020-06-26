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Экономика

Аркадий Мурылев о заводе «Титан-Полимер»: Я впечатлен

26 июня 2020 года, 15:42

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев вместе с президентом Торгово-промышленной палаты Владимиром Зубовым посетил завод «Титан-Полимер», который строится в особой экономической зоне в Моглино.

«Это было мое первое посещение завода, - рассказал Аркадий Мурылев. - До этого момента мне там бывать не приходилось.

Бизнес-омбудсмен ознакомился с будущим производством, посмотрел, как идет строительство.

«Впечатления от объекта очень положительные, - сообщил он. - 

Стройка идет быстрыми темпами, обороты впечатляющие. У меня по первому этапу нет никаких вопросов: производство довольно безопасное, температуры плавления сырья не высокие, мне все понятно».

Одна из целей поездки - налаживание контактов.

«Они о себе рассказали, о своем предприятии. Все-таки новый инвестор со своими особенностями. Но судя по их откликам каких-то проблем с властями, налоговыми и контролирующими органами у предприятия нет», - сказал Аркадий Мурылев.


Аркадий Мурылев о заводе «Титан-Полимер»: Я впечатлен

Фото Паи
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