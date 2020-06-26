К осени в Псковской области откроют новую инфекционную больницу, сообщил на заседании оперштаба 26 июня губернатор региона Михаил Ведерников.

«Осенью нам всем нужно быть готовыми ко второй волне. Дай Бог, чтобы этого не случилось. Но предупреждён, значит, вооружен», - сказал Михаил Ведерников, добавив, что к этому моменту в регионе должна появиться новая инфекционная больница.

Просьбу о строительстве инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках озвучила заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице, врач-пульмонолог Анастасия Повторейко во время прямой линии с президентом.