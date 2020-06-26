В Псковской области стартует проект по профориентации для школьников

Псковская область в 2020 году примет участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учеников 6-11-х классов «Билет в будущее», сообщает пресс-служба областной администрации.

Проект даст возможность в очень доступном и удобном режиме получить информацию о современном мире профессий, о спектре профессиональных компетенций, востребованных в нашем регионе, о профессиональных предпочтениях каждого участника, специальностях и профессиях, которые можно выбрать в будущем для успешного построения своей карьеры.

«Билет в будущее» стартует в июле. Вход на онлайн-платформу проекта станет доступным для всех. Без регистрации можно будет пройти интерактивные тесты на погружение в профессию, получить информацию о востребованных навыках, пройти занятия на онлайн-курсах по профессиональным компетенциям.

Авторизоваться нужно тем, кто захочет поучаствовать в полном цикле — пройти практические профориентационные мероприятия и получить рекомендации по построению дальнейшей траектории обучения. Регистрировать детей для участия в проекте должны родители или их законные представители.