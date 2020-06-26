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Политика

Игорь Дитрих: Все поправки под номером один

26 июня 2020 года, 14:22

26 июня по поправкам к Конституции проголосовал депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих, сообщает  пресс-службе регионального парламента.

Игорь Дитрих проголосовал на избирательном участке, открытом в лечебном учреждении. Сейчас в больнице находится около 400 пациентов и работает 1200 человек медицинского персонала. Пациенты и медики медучреждения могут использовать своё право проголосовать.

«Я голосую «за», потому что все поправки к Конституции, которые нам представлены, очень важны. Сложно выделить какую-то одну из них – невозможно назвать первую и последнюю по значимости. Я считаю, что все поправки находятся в одной строчке и занимают цифру номер один», - сказал Игорь Дитрих.
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