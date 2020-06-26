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Общество / Здоровье

В Псковской области ежедневно исследуют 860 проб на коронавирус

26 июня 2020 года, 13:47

В Псковской области ежедневно исследуют 860 проб на коронавирус. Об этом 26 июня на селекторном совещании с медиками региона заявил технический руководитель Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Николай Калинин, сообщает Псковское агентство информации. Количество суточных проб в регионе доведено до 400, столько же исследуется в Москве. Кроме того, с 7 июня часть тестов отправляют в Санкт-Петербург.

Руководитель лаборатории сообщил, что зачастую количество проб на одного пациента необоснованно. К примеру, одного псковского пациента тестировали 12 раз. Также иногда назначается второй анализ без результатов первого.

На заседании губернатор Михаил Ведерников отметил, что получает много жалоб на задержку в процессе тестирования, однако, по его словам, лаборатории работают на износ. 


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