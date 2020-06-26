Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Результаты проверки в великолукской больнице будут известны на следующей неделе

26 июня 2020 года, 13:10

Результаты проверки в великолукской больнице будут известны на следующей неделе. Об этом заявила председатель Комитета здравоохранения области Марина Гаращенко на селекторном совещании с медиками 26 июля, пишет Псковское агентство информации.

Марина Гаращенко сообщила, что в медучреждении была проведена масштабная проверка, проконтролировали все аспекты работы больницы. «Выявлены определенные недостатки», - заметила Гаращенко.

Однако, губернатор Псковской области Михаил Ведерников потребовал  предоставить все материалы сегодня. 

Число жалоб на главного врача Великолукской межрайонной больницы Елену Никанорову достигло двухсот. Она написала заявление об уходе, когда пациенты и медики инициировали сбор подписей за ее увольнение. 

-Главный врач больницы написала заявление об освобождении от должности по собственному желанию с 7 июля, но не уверен, что у нее получится уйти самостоятельно, - сказал Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников рассказал, что великолукские медработники не носили медицинские маски, грубо нарушая все нормы безопасности. До сих пор неизвестно, куда исчезло 100 тысяч защитных масок, переданных больнице, так как все сотрудники учреждения работали в разных масках, часто самодельных.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Андрей Козлов: Поправки к Конституции выверены и отработаны
Кабинеты при сдаче ЕГЭ продезинфицируют
В Псковской области есть резервные 750 коек для пациентов с коронавирусом
Аркадий Мурылев о заводе «Титан-Полимер»: Я впечатлен
К осени в Псковской области откроют новую инфекционную больницу
В Псковской области стартует проект по профориентации для школьников
Игорь Дитрих: Все поправки под номером один
В Псковской области ежедневно исследуют 860 проб на коронавирус
В Псковской области не было официальных заявлений о нарушениях во время голосования по поправкам

Комментарии

Авторизация
No comments
В помощь маме и папе

Общество / Соцзащита
26 июня 13:09

В помощь маме и папе

Как маткапитал на первого ребенка изменил жизнь псковских семей
Зачем звонит колокол?

Общество / Здоровье
25 июня 23:43

Зачем звонит колокол?

Что делать, если тяжесть в груди мешает жить
Путинская больница

Общество / Здоровье
22 июня 16:07

Путинская больница

Президент поддержал инициативу строительства новой инфекционки в Пскове с филиалом в Великих Луках.