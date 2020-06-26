Результаты проверки в великолукской больнице будут известны на следующей неделе. Об этом заявила председатель Комитета здравоохранения области Марина Гаращенко на селекторном совещании с медиками 26 июля, пишет Псковское агентство информации.

Марина Гаращенко сообщила, что в медучреждении была проведена масштабная проверка, проконтролировали все аспекты работы больницы. «Выявлены определенные недостатки», - заметила Гаращенко.

Однако, губернатор Псковской области Михаил Ведерников потребовал предоставить все материалы сегодня.

Число жалоб на главного врача Великолукской межрайонной больницы Елену Никанорову достигло двухсот. Она написала заявление об уходе, когда пациенты и медики инициировали сбор подписей за ее увольнение.

-Главный врач больницы написала заявление об освобождении от должности по собственному желанию с 7 июля, но не уверен, что у нее получится уйти самостоятельно, - сказал Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников рассказал, что великолукские медработники не носили медицинские маски, грубо нарушая все нормы безопасности. До сих пор неизвестно, куда исчезло 100 тысяч защитных масок, переданных больнице, так как все сотрудники учреждения работали в разных масках, часто самодельных.