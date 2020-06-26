В Псковской области не было официальных заявлений о нарушениях во время голосования по поправкам

В Псковской области не поступало официальных заявлений о нарушениях во время голосования по поправкам , об этом сообщил председатель псковского облизбиркома Игорь Сопов в прямом эфире ПАИ-live, сообщает Псковское агентство информации.

- Любая выборная кампания, которая проходит в Псковской области, сопровождается необоснованной критикой. Всегда идет вброс. Это типичная история для каждого голосования, - цитирует информагентство главу избиркома.

Для предъявления официальной жалобы заявитель должен назвать конкретный адрес и время.

25 июня в Псковской области открылись все 615 участков для голосования.