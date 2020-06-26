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Общество / Здоровье

В Псковской области осталось три активных очага коронавируса

26 июня 2020 года, 11:32

В Псковской области осталось три активных очага коронавируса: Морино, Богданово и цех готовой продукции Великолукского мясокомбината, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Динамика распространения заболевания остаётся сравнительно низкой: сегодня 45 новых случаев, - написал глава региона. Отдельно нужно отметить, что за сутки число выздоровевших составило 53, что выше числа заразившихся», - написал Михаил Ведерников.

В общей сложности в Псковской области зарегистрировано 2 604 случая инфицирования коронавирусом. 882 человека поправилось, 19 - умерло.


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