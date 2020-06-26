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Общество

За просроченную замену паспорта не будут штрафовать до 15 июля

26 июня 2020 года, 11:11

За просроченные паспорта в Псковской области не будут штрафовать до 15 июля. Об этом сообщила в эфире проекта ПАИ-live заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Галина Кисс, сообщает Псковское агентство информации.

«Если паспорт утрачен, испорчен или была смена фамилии, то граждане обязаны в установленный 30-дневный срок заменить его, - отметила Галина Кисс. – В противном случае будет наложен штраф».

Если замена паспорта связана с достижением определённого возраста, то к административной ответственности граждане привлекаться не будут до 15 июля. Такие послабления введены из-за режима ограничений, действующих на территории Псковской области из-за коронавируса.

 

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