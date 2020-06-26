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Общество

Елена Бибикова: Поправки нужны, чтобы закрепить социальные гарантии

26 июня 2020 года, 10:44

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова 26 июня  вместе с мужем проголосовала за поправки в Конституцию.

«Сегодня особый день, когда мы имеем возможность проголосовать за те поправки, которые отработаны и подписаны президентом для того, чтобы закрепить социальные гарантии, -сказала Елена Бибикова. – Мы за целостность государства, ценим нашу культуру и хотим, чтобы историческая правда всегда была правдой и не искажалась. Я думаю, что поправки будут одобрены».

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