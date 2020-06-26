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Происшествия

Бежаницкий пенсионер лишился 48 тысяч рублей по вине телефонных мошенников

26 июня 2020 года, 10:23

Мошенники, выдававшие себя за банковских служащих, опять обманули доверчивых  жителей Псковской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В поселке Бежаницы 25 июня местному жителю, 1947 года рождения, позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка - это привычная схема действия для таких аферистов. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с банковской карты, мошенник украл около 48 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

По аналогичной мошеннической схеме 57-летняя жительница Псковского района и 34-летняя псковичка 24 июня лишились  в общей сложности около 50 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полиция напоминает об осторожности при общении с незнакомцами в Сети или по телефону. В частности, ни в коем случае нельзя предоставлять им информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт.


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