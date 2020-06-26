Полицейские снова поймали нетрезвых водителей

В Гдове, Невеле и других районах области полицейским попались нетрезвые водители, которые раньше уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Так, днем 25 июня на улице Псковской в Гдове полицейские остановили для проверки автомашину «ВАЗ-2114», которой управлял нетрезвый 44-летний местный житель. В Невеле вечером 24 июня по улице Красных Партизан автомобилем «ВАЗ-21150» управлял местный житель, 1990 года рождения, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

В поселке Идрица Себежского района ночью 25 июня у дома по улице Ленина полицейские остановили 24-летнего местного жителя, ехавшего на легковушке «ВАЗ». Выяснилось, что и он был в нетрезвом виде. А 23 июня нетрезвых водителей дорожные полицейские выявили также в Пушкинских Горах и Дновском районе. По всем данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.