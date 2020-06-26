С 1 июля разрешат работать баням и фитнесс-клубам

На заседании оперативного штаба, который состоится сегодня, 26 июня, вероятно объявят о снятии в Псковской области уже с 29 июня ряда ограничений. В частности, речь идет об отмене режима обязательной самоизоляции для граждан 65+ и беременных, сообщает официальный Telegram-канал «Covid-19».

Также с 1 июля разрешат работать муниципальным баням при 50% загрузке и с санитарными ограничениями. Салоны красоты и парикмахерские заработают в полном объеме и без ограничений, но при обязательном наличии у мастеров масок и защитных экранов.

Также ожидается, что разрешат работу фитнесс-клубов.