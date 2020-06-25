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Происшествия / Правосудие

4,5 года колонии получил забивший насмерть мужчину дновец

25 июня 2020 года, 23:38

38-летний житель Дновского района приговорен к лишению свободы на 4,5 лет в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, в результате которого наступила смерть его 40-летнего знакомого.

Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Дновского района, вечером 3 апреля 38-летний продавец нанес несколько уларов ногами в левую часть груди своего собеседника. В результате сильной кровопотери, обусловленной отрывом левой почечной артерии от почки, тот скончался.

С учетом смягчающих вину обстоятельств, а именно, состояния здоровья подсудимого, противоправного поведения потерпевшего, явки с повинной и частичной компенсации морального вреда, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор Дновского районного суда вступил в законную силу.

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