4,5 года колонии получил забивший насмерть мужчину дновец

38-летний житель Дновского района приговорен к лишению свободы на 4,5 лет в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, в результате которого наступила смерть его 40-летнего знакомого.

Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Дновского района, вечером 3 апреля 38-летний продавец нанес несколько уларов ногами в левую часть груди своего собеседника. В результате сильной кровопотери, обусловленной отрывом левой почечной артерии от почки, тот скончался.

С учетом смягчающих вину обстоятельств, а именно, состояния здоровья подсудимого, противоправного поведения потерпевшего, явки с повинной и частичной компенсации морального вреда, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор Дновского районного суда вступил в законную силу.