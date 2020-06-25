98% учащихся Псковской области прошли тестирование в рамках профилактики наркомании, сообщил председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на заседании антинаркотической комиссии в четверг, 25 июня.

По его словам, в нем приняли участие 166 образовательных организаций. В целевую группу участников вошли 31,5 тыс человек. По его итогам для профилактики употребления школьниками и студентами психоактивных веществ была организована и проведена разъяснительная работа в соответствии с методическими рекомендациями Центра защиты прав и интересов детей.

Председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в свою очередь сообщила, что медицинские профилактические осмотры прошли чуть более 2,5 тыс учащихся образовательных учреждений.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников особое внимание обратил на важность профилактической работы среди молодежи. «Я уже много раз говорил, что подростки в настоящий момент находятся в особой зоне риска. Мы должны сделать все возможное, чтобы идентифицировать ребят, которые только вышли на этот путь, начали из любопытства или по наивности пробовать запрещенные вещества», — подчеркнул Михаил Ведерников. По его словам, главным инструментом защиты здесь служат организованные системные социально-психологические тестирования и медицинские осмотры, в которых, по мнению главы региона, должно принимать как можно большее число учащихся.

Губернатор поручил ответственным комитетам продолжать профилактическую деятельность среди населения, в том числе с активным привлечением к разъяснительной работе общественников и волонтеров. Михаил Ведерников поблагодарил добровольцев, которые закрашивают надписи с рекламой наркотиков в Пскове. «Эта работа выстроена системно и ведется на регулярной основе, что дает свой результат», — заметил он.