Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

И. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» осмотрела технологические зоны предприятия, в состав которых входят зона таможенного контроля, склад готовой продукции, главный производственный корпус. Экскурсию по строительной площадке провел генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Гендиректор предприятия рассказал о том, что конструкция главного производственного корпуса БОПЭТ спроектирована по инновационным технологиям. При строительстве корпуса используют новые инженерные решения: цех оборудуют внутренним фуникулёром, итальянской конвейерной системой Bonfanti и современной системой подачи воздуха.

Во время встречи стороны также обсудили реализацию крупного инвестиционного проекта – развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение производства энергетикой и электричеством, возведение сопутствующей инфраструктуры в рамках создания второй очереди ОЭЗ «Моглино».

«Сейчас в активной стадии ведутся работы по строительству главного производственного корпуса, осуществляется поставка основного технологического оборудования для производства БОПЭТ-пленок. На строительную площадку уже поступило около 100 автомобилей со специализированным импортным оборудованием, еще около 200 машин прибудут до конца года. Начать монтаж оборудования планируется в июле», - пояснил Герман Петрушко.

Гендиректор ООО «Титан-Полимер» отметил, что в реализацию проекта инвестировано 3,8 миллиарда рублей, из которых более 1 миллиарда уже освоили. Первая линия производства БОПЭТ-пленки заработает в тестовом режиме уже в конце 2020 года. В июле компания начнет подбор персонала: для обеспечения функционирования первой линии понадобится около 130 сотрудников рабочих профессий. Позже потребуется персонал для работы второй линии производства.

«Псковский завод «Титан-Полимер» – перспективная база для формирования отраслевого кластера. На данный момент мы прорабатываем основную стратегическую задачу – формирование перечня смежных направлений производственной деятельности, а также технико-внедренческой лаборатории, формирующих не только единую производственную цепочку, но и отраслевой научный центр», – прокомментировала и.о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Наталья Юшко.