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Экономика / Промышленность

Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

25 июня 2020 года, 19:06

И. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко 25 июня посетила строительную площадку якорного резидента особой экономической зоны – завода «Титан-Полимер».

В ходе визита Наталья Юшко оценила перспективы локализации малых и средних предприятий региона в системе научно-технологического кластера. Проработать этот вопрос поручил губернатор Михаил Ведерников.

Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»

Фото Дарьи Хватковой.
И. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» осмотрела технологические зоны предприятия, в состав которых входят зона таможенного контроля, склад готовой продукции, главный производственный корпус. Экскурсию по строительной площадке провел генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Гендиректор предприятия рассказал о том, что конструкция главного производственного корпуса БОПЭТ спроектирована по инновационным технологиям. При строительстве корпуса используют новые инженерные решения: цех оборудуют внутренним фуникулёром, итальянской конвейерной системой Bonfanti и современной системой подачи воздуха.

Во время встречи стороны также обсудили реализацию крупного инвестиционного проекта – развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение производства энергетикой и электричеством, возведение сопутствующей инфраструктуры в рамках создания второй очереди ОЭЗ «Моглино».

«Сейчас в активной стадии ведутся работы по строительству главного производственного корпуса, осуществляется поставка основного технологического оборудования для производства БОПЭТ-пленок. На строительную площадку уже поступило около 100 автомобилей со специализированным импортным оборудованием, еще около 200 машин прибудут до конца года. Начать монтаж оборудования планируется в июле», - пояснил Герман Петрушко.

Гендиректор ООО «Титан-Полимер» отметил, что в реализацию проекта инвестировано 3,8 миллиарда рублей, из которых более 1 миллиарда уже освоили. Первая линия производства БОПЭТ-пленки заработает в тестовом режиме уже в конце 2020 года. В июле компания начнет подбор персонала: для обеспечения функционирования первой линии понадобится около 130 сотрудников рабочих профессий. Позже потребуется персонал для работы второй линии производства.

«Псковский завод «Титан-Полимер» – перспективная база для формирования отраслевого кластера. На данный момент мы прорабатываем основную стратегическую задачу – формирование перечня смежных направлений производственной деятельности, а также технико-внедренческой лаборатории, формирующих не только единую производственную цепочку, но и отраслевой научный центр», – прокомментировала и.о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Наталья Юшко.

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