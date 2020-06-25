Поезд из Пскова в Великие Луки собираются запустить в июле. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в эфире ПАИ – live.

«Из-за пандемии планы относительно запуска поезда пришлось поменять. Но о точной дате с РЖД общаемся буквально каждый день. Пока планируется, что это будет июль», - отметил Елкин.

Между двумя центрами будет ездить дизельный поезд РА-2, который по кофмортности хоть и уступает «Ласточке», но тоже с мягкими сиденьями и достаточно современный. Такой же ходит, например, между Анапой и Крымом, в Ленинградской области», - рассказал Борис Елкин.

Расписание нового поезда будет увязано с расписанием «Ласточки». Пока предполагают, что ходить он будет три раза в неделю: пятницу, субботу и воскресенье.