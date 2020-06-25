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Транспорт / Инфраструктура

Ремонтируемый участок на ул. Я. Фабрициуса открыть планируют в ноябре

25 июня 2020 года, 17:31

Ремонтируемый участок на ул. Я. Фабрициуса открыть планируют в ноябре. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в эфире ПАИ – live.

«Здесь работа интенсивнее идет в том плане, что есть понимание по коммуникациям, - пояснил он. – Сейчас идут работы по засыпке, предстоит уложить еще один слой асфальта».

Борис Ёлкин рассказал, что люди из близлежащих домов высказывали недовольство в связи с тем, что небольшой участок так долго делают.

«Еще раз повторю, что были проблемы с коммуникациями, теперь работа пойдет быстрее, проблема решена», - сказал он.

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