Ремонтируемый участок на ул. Я. Фабрициуса открыть планируют в ноябре. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в эфире ПАИ – live.

«Здесь работа интенсивнее идет в том плане, что есть понимание по коммуникациям, - пояснил он. – Сейчас идут работы по засыпке, предстоит уложить еще один слой асфальта».

Борис Ёлкин рассказал, что люди из близлежащих домов высказывали недовольство в связи с тем, что небольшой участок так долго делают.

«Еще раз повторю, что были проблемы с коммуникациями, теперь работа пойдет быстрее, проблема решена», - сказал он.