С 1 июля начнется ремонт участка дороги от Ольгинского моста до площади Ленина. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в эфире ПАИ – live.

«До конца июня подрядчик обещает закончить ремонт участка дороги между ул. Народной и ул. Петровской, - рассказал он. – А с 1 июля он приступит к ремонту небольшого кусочка от Ольгинского моста до площади Ленина».

По словам Бориса Ёлкина, этот участок один из интенсивных, поэтому жителей региона просят потерпеть неудобства.

После завершения работ будет нанесена разметка термоплатиком.