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Общество

45 дворовых проездов отремонтируют в этом году в Пскове

25 июня 2020 года, 15:53

45 дворовых проездов отремонтируют в этом году в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонт уже начался. 25 июня глава города Елена Полонская посетила ул. Юбилейную, 81. С этого адреса поступало много нареканий от жителей и проезд был включен в план ремонта. В планах отремонтировать более 130 метров полотна. Кроме того, будут отремонтированы пешеходные дорожки.

В 2020 году запланирован ремонт 45 дворовых проездов по следующим адресам:

ул. Юбилейная, д. 58

ул. Коммунальная, дома 63, 75,75б

проезд у дома № 16 по ул. Западная и дома №69б по ул. Коммунальная

проезд у дома №2 по ул. Рокоссовского и дома №73 по Рижскому пр.

Рижский пр., дома 83,83а, 91,91а,95

проезд у дома № 54 по ул. Коммунальная и дома №6а по ул. Западная

проезд от ул. Рокоссовского до дома №6 по ул. Байкова

ул. М. Горького, дома 39а-41/9

ул. Конная, дома 28-30

ул. Народная, д. 31

Рижский пр., дома 42а, 44, 51а, 52, 62-62а

ул. Юбилейная, дома 73-75, 81а-83

ул. Максима Горького, д.35

ул. Звездная, д. 14 - пр. Энтузиастов, д. 7

ул. Алтаева, дома 16,18,20 - ул. Новоселов, д. 7

ул. Ижорского батальона, дома 5,5а,10

ул. Л. Поземского, дома 60,64

ул. Герцена, д. 6а - ул. Труда, д. 5

ул. Труда, д. 18

ул. Сиреневый бульвар, дома, 13,15 - ул. Звездная, д. 20

ул. Новоселов, дома 11-21

ул. Индустриальная, д. 1

ул. Шелгунова, дома 9/2 - 15

ул. Набережная р. Великой, д. 6

ул. Я. Фабрициуса, дома 6,28,29

ул. К. Маркса, д. 41

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