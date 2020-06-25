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Общество / Семья

Герою журналисткой публикации подарили инвалидную коляску

25 июня 2020 года, 15:15

Герою журналисткой публикации подарили инвалидную коляску. О Дмитрии Настоящим написали наши коллеги из Псковского агентства информации.

Житель Острова из-за аварии не может ходить, но при этом ухаживает за лежачим отцом и больной матерью, сам готовит, ездит в магазин, занимается огородом.

Герою журналисткой публикации подарили инвалидную коляску
Старой коляске Дмитрия более 7 лет
Фото Псковского агентства информации

Новую коляску Дмитрий получил от генерального директора предприятия «Идаванг» Татьяны Шарыгиной и главы Островского района Дмитрия Быстрова. Она активного типа была заказана в Москве.

«Я впервые в такой ситуации, поэтому слова подобрать сложно. Огромное спасибо, что сделали мою жизнь лучше и увереннее и привнесли в нее много радостных моментов. Каждый день, садясь в новую коляску, я буду вспоминать их добрым словом», - поблагодарил он за подарок.

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