Герою журналисткой публикации подарили инвалидную коляску

Житель Острова из-за аварии не может ходить, но при этом ухаживает за лежачим отцом и больной матерью, сам готовит, ездит в магазин, занимается огородом.

Новую коляску Дмитрий получил от генерального директора предприятия «Идаванг» Татьяны Шарыгиной и главы Островского района Дмитрия Быстрова. Она активного типа была заказана в Москве.

«Я впервые в такой ситуации, поэтому слова подобрать сложно. Огромное спасибо, что сделали мою жизнь лучше и увереннее и привнесли в нее много радостных моментов. Каждый день, садясь в новую коляску, я буду вспоминать их добрым словом», - поблагодарил он за подарок.