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Транспорт / Безопасность

На ремонт участка Северного обхода потратят более 150 млн рублей

25 июня 2020 года, 14:44

На ремонт участка Северного обхода потратят более 150 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На участке Северного обхода заменят асфальтовое покрытие. В общей сложности новое асфальтовое покрытие положат на площади около 99 тысяч квадратных метров по основному ходу и 46 тысяч метров на съездах и развязках.

Кроме того, планируется выполнить ремонт прикромочных и водосбросных лотков, укрепить обочины.

Напомним, что Северный обход используется с 2007 года, и ни разу дорога за это время не ремонтировалась.

Участок, на котором сейчас проводятся работы, расположен между ул. Н. Васильева и транспортной развязкой Псков – Гдов. Его протяженность составляет 9,4 км. Стоимость ремонта оценивается в 153 млн рублей.

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