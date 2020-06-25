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Общество

Александр Котов: Для нас важно, чтобы не было никаких посягательств на территорию нашего государства и региона

25 июня 2020 года, 12:37

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов проголосовал за поправки в Конституцию. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного собрания, свою позицию он выразил в школе №3 в Овсище, где голосует всегда.

По словам Александра Котова, по полностью поддерживает поправки, но особо выделяет связанную с целостностью территории.

Александр Котов: Для нас важно, чтобы не было никаких посягательств на территорию нашего государства и региона

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

«Мы субъект приграничный, находимся на западной границе нашей страны, и, конечно, для нас очень важно, чтобы не было никаких посягательств на территорию нашего государства, в том числе на территорию нашего региона», - подчеркнул он.

При этом председатель Собрания депутатов, отмечает и важность индексации мер социальной поддержки, социальных пособий – если норма будет закреплена в Конституции, это будет гарантией обязательного её ежегодного проведения.

Отметим, что три месяца назад депутаты областного Собрания уже поддержали внесение поправок в Конституцию Российской Федерации.

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