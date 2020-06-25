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Общество

Родственников, найденного в Моглино красноармейца, устанавливают следователи

25 июня 2020 года, 11:39

Родственников, найденного в Моглино красноармейца, устанавливают следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

На территории концлагеря в Моглино, где идут работы по поиску и эксгумации останков мирных жителей, уже обнаружены скелетированные останки 10 человек.

Родственников, найденного в Моглино красноармейца, устанавливают следователи

Фото Дарьи Хватковой

Вместе с останками был найден солдатский медальон с сохранившейся до наших дней идентификационной запиской, выполненной на стандартном бланке тех времён. Красноармеец был мобилизован на фронт из Ульяновска.

Следователи пытаются установить родственников этого красноармейца.

Отметим, что Псковская область присоединилась к проекту поискового движения России «Без срока давности», инициатором которого стало «Поисковое движение России», в июле 2019 года. Проект был презентован на молодежном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.

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