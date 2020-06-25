Губернатор проголосовал за поправки в Конституцию РФ

Михаил Ведерников проголосовал за поправки в Конституцию РФ. Местом, куда он отправился проголосовать, стал избирательный участок в Центре студенческих инициатив ПсковГУ, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Конечно, это поистине историческое событие, я не мог пропустить возможности принять в нём участие. Я лично убедился в том, что на участке работа организована, проголосовать можно быстро, легко, а главное — безопасно», - прокомментировал он.

Губернатор напомнил, что ни раз говорил о важности поправок, о том, что они закрепляют базовые ценности.

«Сегодня президент держит лично на контроле все эти моменты: своевременные социальные выплаты гражданам, выплаты медикам. Но ситуация может меняться и, конечно, важно, чтобы люди получали гарантированную помощь и поддержку и чтобы это было прописано в нашем основном законе», - отметил он.

Напомним, что с 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Участки работают с 8. до 20 часов. Каждый голосующий будет обеспечен средствами индивидуальной защиты и получит одноразовую ручку.