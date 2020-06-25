Сбывать наркотики псковские подростки начинают с 15 лет

Сбытом наркотиков в регионе подростки занимаются с 15 лет. Об этом рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, год от года люди, занимающимся сбытом, все моложе и моложе. Сейчас средний возраст наркосбытчиков от 15 до 28 лет, а вот студенты, как правило, не входят в число участников сбыта наркотических средств.

Кроме того, Сергей Титов рассказал, что средний возраст наркозависимых людей в регионе – от 18 до 35 лет.