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Происшествия / Преступление

Сбывать наркотики псковские подростки начинают с 15 лет

25 июня 2020 года, 10:35

Сбытом наркотиков в регионе подростки занимаются с 15 лет. Об этом рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, год от года люди, занимающимся сбытом, все моложе и моложе. Сейчас средний возраст наркосбытчиков от 15 до 28 лет, а вот студенты, как правило, не входят в число участников сбыта наркотических средств.

Кроме того, Сергей Титов рассказал, что средний возраст наркозависимых людей в регионе – от 18 до 35 лет.

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