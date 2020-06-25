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Общество

В Псковской области началось голосование по поправкам в Конституцию РФ

25 июня 2020 года, 09:52

В Псковской области началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно стартовало в четверг, 25 июня, сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Избирательные участки всю неделю будут работать с 8.00 до 20.00. Процедура голосования до дня голосования будет такой же, что и в основной день: гражданин приходит с паспортом на свой избирательный участок, показывает его на расстоянии члену УИК, расписывается напротив своей фамилии в списке участников голосования (для этого ему выдается одоразовая ручка). Далее гражданин получает бюллетень, идет в кабинку для голосования, ставит «галочку» за или против поправок в Конституцию и опускает бюллетень в урну.

На всех участках будут обеспечены меры защиты от коронавируса: все члены УИК, общественные наблюдатели и голосующие будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также на участке можно воспользоваться санитайзером для рук.

Напомним, по поправкам в Конституцию в эти дни можно будет проголосовать и на дому. Для этого нужно подать письменное заявление или позвонить в свою участковую избирательную комиссию. Члены УИК в сопровождении общественных наблюдателей придут к участнику голосования домой в заранее оговоренное время.

Основной день общероссийского голосования — 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до дня голосования — в период с 25 по 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

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