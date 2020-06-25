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Общество / Здоровье

Очаги коронавируса ликвидированы в администрации Плюсского района и в цехе Великолукского мясокомбината

25 июня 2020 года, 09:33

Очаги коронавируса ликвидированы в администрации Плюсского района и в цехе Великолукского мясокомбината. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За сутки прирост заболевших составил 37 человек. Из них 27 случаев заболевания выявлено в Великих Луках (14) и Пскове (13).

«К сожалению, сегодня новых выздоровевших нет, но тенденция к снижению динамики распространения заболевания сохраняется», - отметил губернатор.

Общее число заражённых COVID-19 в Псковской области достигло 2 564 случаев, в Пскове 742 случая, 521 - в Великих Луках.

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