Ещё один «Край партизанской славы» появится в Псковской области

Почетное звание «Край партизанской славы» будет присвоено Невельскому району Псковской области.

Решение единогласно принято членами комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов на заседании в среду, 24 июня. Комиссия работала по председательством губернатора Михаила Ведерникова.

Помимо Невельского района на почетное звание претендовали Гдовский, Новосокольнический и Струго-Красненский районы.

При принятии решения были учтены успехи партизанского движения в военные годы, существенная помощь Красной Армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в том числе в период Невельской наступательной операции. Члены комиссии отметили активная работа органов местного самоуправления в части организации благоустройства воинских захоронений и проведения военно-патриотической работы.

«Партизанское движение — важная страница истории Псковской земли, к которой все жители региона относятся с особым трепетом. Именно поэтому сегодня, действительно, сложно судить, какой из районов в большей степени заслуживает это звание», — отметил Михаил Ведерников.

Напомним, региональный закон «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы» был разработан в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района. Присвоение звания традиционно приурочено к памятной дате — Дню партизан и подпольщиков, который отмечается 29 июня. Первым в 2018 году оно было присвоено Дедовичскому району. В 2019 году Краем партизанской славы стал Себежский район.



