Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Ещё один «Край партизанской славы» появится в Псковской области

24 июня 2020 года, 20:01

Почетное звание «Край партизанской славы» будет присвоено Невельскому району Псковской области.

Решение единогласно принято членами комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов на заседании в среду, 24 июня. Комиссия работала по председательством губернатора Михаила Ведерникова.

Помимо Невельского района на почетное звание претендовали Гдовский, Новосокольнический и Струго-Красненский районы.

При принятии решения были учтены успехи партизанского движения в военные годы, существенная помощь Красной Армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в том числе в период Невельской наступательной операции. Члены комиссии отметили активная работа органов местного самоуправления в части организации благоустройства воинских захоронений и проведения военно-патриотической работы.

«Партизанское движение — важная страница истории Псковской земли, к которой все жители региона относятся с особым трепетом. Именно поэтому сегодня, действительно, сложно судить, какой из районов в большей степени заслуживает это звание», — отметил Михаил Ведерников.

Напомним, региональный закон «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы» был разработан в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района. Присвоение звания традиционно приурочено к памятной дате — Дню партизан и подпольщиков, который отмечается 29 июня. Первым в 2018 году оно было присвоено Дедовичскому району. В 2019 году Краем партизанской славы стал Себежский район. 


Ещё один «Край партизанской славы» появится в Псковской области

Фото www.nevelikc.ru
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Взрослые и детские команды по регби появятся в регионе
В Гдове начались работы по созданию парка Победы «Патриот»
Владимир Путин вручил госпремию писателю Валентину Курбатову
«Диктант Победы» псковичи напишут 3 сентября
Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова
В России хотят увеличить пенсии по старости
Пешеходный мост реконструируют в Порхове
39 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Пскове
Праздничные мероприятия пройдут сегодня в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Путинская больница

Общество / Здоровье
22 июня 16:07

Путинская больница

Президент поддержал инициативу строительства новой инфекционки в Пскове с филиалом в Великих Луках.

Учитель как призвание

Общество
19 июня 16:33

Учитель как призвание

В редакцию пришло письмо из Новосокольников.

Бриллианты в каморке

Общество / Образование
19 июня 10:48

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка