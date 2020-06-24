По словам Митрюшина, создание взрослых команд - одна из движущих сил в развитие данного спортивного направления.

Взрослые и детские команды по регби появятся в регионе. Об этом шла речь во время встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и президента регбийного клуба ЦСКА Алексея Митрюшина.

«Мы уверены, что в Пскове будут проходить серьезные соревнования после снятия всех ограничений, со своей стороны - регби-клуба ЦСКА и Федерации регби России - мы приложим все содействие, найдем соперников в лице команд соседних регионов, а может и пригласим гостей из-за рубежа. У региона для этого прекрасное расположение и доступность», - сказал Митрюшин.

Губернатор дал поручение развивать регби в регионе. С этой целью решается вопрос о выделение поля псковской федерации регби, а также наборе первых детских команд.

Тренировать спортсменов будут, в том числе и приезжие тренеры.

«Мы возьмем на себя тренерскую составляющую, у нас есть люди с большим опытом, готовые приехать в Псков и развивать здесь регби, тренировать ребят и взрослые команды, но регби нужен свой дом», - попросил Алексей Митрюшин.

Отметим, что в ходе встречи Алексей Митрюшин подарил регбийный мяч Михаилу Ведерникову, мяч с символикой регбийного клуба ЦСКА и 75-й годовщины Победы в Великой Отчественной Войне. Он поблагодарил губернатора за проведенную подготовительную работу.