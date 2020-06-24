В Гдове начались работы по созданию парка Победы «Патриот»

В Гдове приступили к созданию патриотического парка культуры и отдыха «Парк Победы Патриот. Как пишет районная газета «Гдовская заря», о начале работ было объявлено 24 июня.

Жители уже обратили внимание, что в парке произошли изменения: появилась экспозиция «Гдов во время Великой Отечественной войны», со стороны крепости расположилась инсталляция с названием «Парк Победы Патриот», рядом поставили импровизированный маяк.

Планируется создать целый ряд объектов и обновленный парк станет новым туристическим кластером.