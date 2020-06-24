Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Гдове начались работы по созданию парка Победы «Патриот»

24 июня 2020 года, 18:33

В Гдове приступили к созданию патриотического парка культуры и отдыха «Парк Победы Патриот. Как пишет районная газета «Гдовская заря», о начале работ было объявлено 24 июня.

Жители уже обратили внимание, что в парке произошли изменения: появилась экспозиция «Гдов во время Великой Отечественной войны», со стороны крепости расположилась инсталляция с названием «Парк Победы Патриот», рядом поставили импровизированный маяк.

Планируется создать целый ряд объектов и обновленный парк станет новым туристическим кластером.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ещё один «Край партизанской славы» появится в Псковской области
Взрослые и детские команды по регби появятся в регионе
Владимир Путин вручил госпремию писателю Валентину Курбатову
«Диктант Победы» псковичи напишут 3 сентября
Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова
В России хотят увеличить пенсии по старости
Пешеходный мост реконструируют в Порхове
39 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Пскове
Праздничные мероприятия пройдут сегодня в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Год памяти и славы
В 2020 году псковичи празднуют 75-летие Великой Победы.
Путинская больница

Общество / Здоровье
22 июня 16:07

Путинская больница

Президент поддержал инициативу строительства новой инфекционки в Пскове с филиалом в Великих Луках.

Учитель как призвание

Общество
19 июня 16:33

Учитель как призвание

В редакцию пришло письмо из Новосокольников.

Бриллианты в каморке

Общество / Образование
19 июня 10:48

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка