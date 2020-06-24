Владимир Путин вручил премию писателю Валентину Курбатову

24 июня состоялось вручение госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год. Вручал премии президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Фото RT
Фото kvgazeta.ru
Церемония состоялась в Екатерининском зале Первого корпуса, став первым подобным мероприятием в стенах Кремля с начала эпидемии коронавируса.
В числе награжденных в области литературы и искусства стал писатель и литературовед Валентин Курбатов.