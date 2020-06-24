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Общество / Образование

«Диктант Победы» псковичи напишут 3 сентября

24 июня 2020 года, 13:47

Всероссийская акция «Диктант Победы» в этом году состоится 3 сентября. Она пройдет уже во второй раз, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

В прошлом году диктант писали более 150 000 человек, максимальный бал набрали порядка 5 500 участников. Все победители получили памятные подарки.

В этом году организаторы ожидают участников в разы больше, так как провести акцию хотят во всех населенных пунктах страны, где проживает более 5 000 человек.

Кроме того, в этом году о готовности принять участие в «Диктанте Победы» заявили более 35 стран, в том числе все страны антигитлеровской коалиции, государства Западной и Восточной Европы, участвовавшие в войне, все страны СНГ, а также Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и другие.

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