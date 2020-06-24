Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова

В Пскове выявлена денежная купюра с признаками подделки. В одном из финансовых учреждений областного центра 23 июня была обнаружена фальшивая пятитысячная купюра. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция напоминает гражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков:

· Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.

· Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление!

· Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

· Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.

· В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

· Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.