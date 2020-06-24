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Общество

Пешеходный мост реконструируют в Порхове

24 июня 2020 года, 13:24

Старый деревянный мост на ул. Пушкина будет заменен на железобетонную плиту на блоках. Новый мост будет на 15 см выше старого. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Пешеходный мост реконструируют в Порхове

Фото Псковского агентства информации

Основания моста окончат делать в ближайшие дни, а потом смонтируют перильные ограждения и проведут благоустройство.

Толчком к началу реконструкции послужили обращения жителей города. Старый мост был неудобный и неустойчивый.

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