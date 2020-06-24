Пешеходный мост реконструируют в Порхове

Старый деревянный мост на ул. Пушкина будет заменен на железобетонную плиту на блоках. Новый мост будет на 15 см выше старого. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».
Старый деревянный мост на ул. Пушкина будет заменен на железобетонную плиту на блоках. Новый мост будет на 15 см выше старого. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».
Основания моста окончат делать в ближайшие дни, а потом смонтируют перильные ограждения и проведут благоустройство.
Толчком к началу реконструкции послужили обращения жителей города. Старый мост был неудобный и неустойчивый.