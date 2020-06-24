Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

39 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Пскове

24 июня 2020 года, 09:54

Почти 70 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Сегодня вместе с пришедшими анализами из Санкт-Петербурга +69 новых случаев. Большая часть пришлась на #Псков (+39) и Псковский район (+11). Динамика выздоровевших постепенно возрастает, и сегодня сразу +49 человек дополнили эту строчку. Новых очагов, слава Богу нет, а по активным – только +1 в Богданово», - рассказал Михаил Ведерников.

Таким образом, в Пскове сейчас 729 заболевших, в Великих Луках – 507, в Островском районе - 195 и 194 – в Псковском районе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Владимир Путин вручил премию писателю Валентину Курбатову
«Диктант Победы» псковичи напишут 3 сентября
Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова
В России хотят увеличить пенсии по старости
Пешеходный мост реконструируют в Порхове
Праздничные мероприятия пройдут сегодня в Псковской области
Губернатор: Открытие авиасообщения между Псковом, Калининградом и Анапой – большая победа
Участки под строительство инфекционной больницы подбирают в Пскове
Ребенок пропал в Стругах Красных

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Путинская больница

Общество / Здоровье
22 июня 16:07

Путинская больница

Президент поддержал инициативу строительства новой инфекционки в Пскове с филиалом в Великих Луках.

Учитель как призвание

Общество
19 июня 16:33

Учитель как призвание

В редакцию пришло письмо из Новосокольников.

Бриллианты в каморке

Общество / Образование
19 июня 10:48

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка