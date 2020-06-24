39 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Пскове

Почти 70 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Сегодня вместе с пришедшими анализами из Санкт-Петербурга +69 новых случаев. Большая часть пришлась на #Псков (+39) и Псковский район (+11). Динамика выздоровевших постепенно возрастает, и сегодня сразу +49 человек дополнили эту строчку. Новых очагов, слава Богу нет, а по активным – только +1 в Богданово», - рассказал Михаил Ведерников.

Таким образом, в Пскове сейчас 729 заболевших, в Великих Луках – 507, в Островском районе - 195 и 194 – в Псковском районе.