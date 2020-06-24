Праздничные мероприятия пройдут сегодня в Псковской области

В связи с проведением Парада Победы 24 июня выходной день. И хотя парада в Псковской области не будет, ряд праздничных мероприятий запланирован, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В 12.00 в рамках акции «Весть Победы» в течение одной минуты будет раздаваться гудок всех транспортных средств – от личных авто до общественного и делового транспорта.

В акции «Я рисую мелом» участвуют дошкольные учреждения. Малышам во время прогулки предлагается нарисовать рисунки на тему «Мир без войны». Картины можно выложить в социальную сеть ВКонтакте с хэштэгами #ярисуюмелом и #75победы.

В течение дня в рамках акции «#Победный марш» будут играть военные марши разных лет.

В 21.50 жители региона смогут присоединиться к акции «Лучи Победы» и включить фонарики возле окон своих домов.

Художники и декораторы Театрально-концертной дирекции Псковской области записали для псковичей мастер-классы по изготовлению фигурок голубей в рамках всероссийской акции «Γoлyбь миpa».

Голубя можно нарисовать, смастерить из бумаги и наклеить на окно, а далее сфотографировать. Фото выложить в Instagram с xэштeгaми #ΓoлyбьMиpa #радостьпобеды #год2020.