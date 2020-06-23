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Общество / Здоровье

Участки под строительство инфекционной больницы подбирают в Пскове

23 июня 2020 года, 20:17

В Псковскую область прибыли представители Минобороны РФ, которые по поручению президента включились в работу по строительству инфекционной больницы в Пскове и отделения в Великих Луках. Рабочая группа, созданная в областной администрации, собирается два раза в день, чтобы оперативно решать возникающие вопросы, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сейчас подбираются участки под строительство. Там, где это возможно идут первоочередные геодезические и инженерные изыскания. Они должны показать, насколько территория походит.

Одновременно идет адаптация типовых проектов под потребности региона, их привязка к земельным участкам. Планируется, что в Пскове будет возведена инфекционная больница на 200 мест, а в Великих Луках отделение на 100 человек.

После того, как участки будут окончательно определены, строительные бригады и техника выйдут на площадки для начала работ.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора о необходимости модернизации инфекционного направления региональной системы здравоохранения.

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