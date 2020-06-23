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Происшествия / ЧП

Ребенок пропал в Стругах Красных

23 июня 2020 года, 19:33

В Стругах Красных пропал 11-летний Стас Васильев. Информация об этом появилась в группе «Подслушано в Стругах-Красных» в Вконтакте.

Ребенок пропал в Стругах Красных
Одет в серую футболку,черные штаны,красные кроссовки.

В полиции корреспонденту «Псковской правды» информацию о пропаже ребенка подтвердили. По информации пресс-службы УМВД России мальчик ушел из дома сегодня днём, родители обратились в полиции. Сейчас состав отделения полиции в Стругах Красных занимается поисками Стаса.

Всем, кто располагает информации о его местонахождении, просьба обратиться в полицию по телефону 02.



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