Ребенок пропал в Стругах Красных

В Стругах Красных пропал 11-летний Стас Васильев. Информация об этом появилась в группе «Подслушано в Стругах-Красных» в Вконтакте.

Одет в серую футболку,черные штаны,красные кроссовки.

В полиции корреспонденту «Псковской правды» информацию о пропаже ребенка подтвердили. По информации пресс-службы УМВД России мальчик ушел из дома сегодня днём, родители обратились в полиции. Сейчас состав отделения полиции в Стругах Красных занимается поисками Стаса.



Всем, кто располагает информации о его местонахождении, просьба обратиться в полицию по телефону 02.





