Жители региона, болеющие коронавирусом, проголосовать по поправкам в Конституцию не смогут

Пациенты, болеющие коронавирусом, проголосовать по поправкам в Конституцию не смогут. Об этом рассказал председатель региональной Общественной палаты Анатолий Мультах во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Псковский COVID-центр посещать нельзя, поэтому пациенты не смогут проголосовать», - отметил Анатолий Мультах.

Он также добавил, что если «будут какие-то изменения» в этом вопросе, то избирательная комиссия Псковской области сообщит о них дополнительно.