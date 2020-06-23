Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Жители региона, болеющие коронавирусом, проголосовать по поправкам в Конституцию не смогут

23 июня 2020 года, 16:32

Пациенты, болеющие коронавирусом, проголосовать по поправкам в Конституцию не смогут. Об этом рассказал председатель региональной Общественной палаты Анатолий Мультах во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Псковский COVID-центр посещать нельзя, поэтому пациенты не смогут проголосовать», - отметил Анатолий Мультах.

Он также добавил, что если «будут какие-то изменения» в этом вопросе, то избирательная комиссия Псковской области сообщит о них дополнительно.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ребенок пропал в Стругах Красных
Вокруг Cоциального городка в Пскове возводят ограждение
В июле семьи получат дополнительные 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет
Адреса 17 избирательных участков в Псковской области изменились
В Пскове скосят борщевик на площади 130 тысяч квадратных метров
Наталья Ильина утверждена в должности ректора ПсковГУ
Пассажиры первого авиарейса Калиниград - Псков рассказали о перелете
На улице Коммунальной сделают прерывистую разметку вместо двойной сплошной
На строительство пешеходных переходов в Великих Луках направят 20 млн рублей

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Конституция-2020
1 июля состоится общероссийское голосование по проекту поправок в Конституцию РФ.
Путинская больница

Общество / Здоровье
22 июня 16:07

Путинская больница

Президент поддержал инициативу строительства новой инфекционки в Пскове с филиалом в Великих Луках.

Учитель как призвание

Общество
19 июня 16:33

Учитель как призвание

В редакцию пришло письмо из Новосокольников.

Бриллианты в каморке

Общество / Образование
19 июня 10:48

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка