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Общество

Адреса 17 избирательных участков в Псковской области изменились

23 июня 2020 года, 16:20

Адреса 17 избирательных участков в Псковской области изменились. Об этом в ходе ПАИ – live рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«В основном, это те участки, которые были расположены в интернатах и больницах, которые сейчас находятся на карантине, - пояснил Игорь Сопов. - Но мы нашли помещения, все они находятся рядом с прежними избирательными участками».

Информация о новых участках размещена в средствами массовой информации, кроме того объявления о переносе участков будут наклеены на дверях прежних помещений.

Информировать жителей о переносе избирательного участка будут и волонтеры.

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