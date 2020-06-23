В Пскове скосят борщевик на площади 130 тысяч квадратных метров

В Пскове скосили борщевик по 14 адресам, еще по 19 адресам произвели химическую обработку сорняка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в рамках двухгодичного муниципального контракта подрядчик должен в этом году скосить в Пскове борщевик на площади 130 тыс. кв. м, уничтожить посредством химобработки - на площади 78 тыс. кв. м.

Такие же объемы работы предусмотрены условиями контракта и на 2021 год.

Депутаты Псковской городской Думы взяли под свой контроль работы по уничтожению борщевика, они проследят, чтобы все территории обрабатывались должным образом.